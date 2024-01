Emergenza strade dissestate a San Pasquale: l'appello di Sos Città per una riqualificazione urgente

BARI - Nel cuore del 2024, San Pasquale si trova a fronteggiare una crisi delle strade e dei marciapiedi che minaccia la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Danilo Cancellaro, Presidente di Sos Città, esprime il suo sdegno dichiarando: "È vergognoso che i residenti debbano convivere con questi disagi da anni."Francesco, residente attivo di San Pasquale, ha catalizzato l'attenzione di Sos Città, diventando il promotore di passeggiate di quartiere per individuare e denunciare i problemi. Dino Tartarino, vice presidente di Sos Città, spiega: "Abbiamo iniziato queste iniziative per migliorare la situazione, sempre con un'ottica propositiva."Le strade del quartiere sono descritte come pericolose, con buche e avvallamenti causati dal transito di mezzi pesanti. Cancellaro e Tartarino denunciano la situazione critica di vie principali come via Lattanzio, via Amendola, via Dei Mille, via Capruzzi, via Castromediano, via Re David e molte altre.Le lamentele includono marciapiedi pericolanti con mattonelle divelte, bocche di lupo ostruite causando allagamenti ricorrenti, e tombini sprofondati. La situazione, affermano con rabbia, colpisce gran parte del quartiere."Possibile che nessuno abbia pensato a una riqualificazione in tutti questi anni? Possibile che disabili e mamme con passeggini debbano affrontare ostacoli così evidenti? Possibile che gli anziani debbano camminare con paura di cadere?" - interrogano Cancellaro e Tartarino.Concludono con un appello, sperando che chi governerà la città nei prossimi cinque anni tenga a cuore le voci e le esigenze dei residenti. L'emergenza strade dissestate a San Pasquale richiede azioni concrete e tempestive per garantire un ambiente urbano sicuro e vivibile.