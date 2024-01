Erchie, arriva l'iniziativa 'Diamo un nome al nuovo parco di via Risorgimento'



ERCHIE (BR) - L'Amministrazione comunale si prepara all'inaugurazione del nuovo spazio verde di via Risorgimento e vuole coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di intitolazione del Parco riqualificato. Con l'obiettivo di rendere il luogo ancor più significativo, l'invito è rivolto alla comunità affinché suggerisca un nome ispirato a una figura nazionale di riconosciuto profilo pedagogico/educativo per l'infanzia. - L'Amministrazione comunale si prepara all'inaugurazione del nuovo spazio verde di via Risorgimento e vuole coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di intitolazione del Parco riqualificato. Con l'obiettivo di rendere il luogo ancor più significativo, l'invito è rivolto alla comunità affinché suggerisca un nome ispirato a una figura nazionale di riconosciuto profilo pedagogico/educativo per l'infanzia.





Si richiede che le proposte siano legate a figure reali, escludendo personaggi appartenenti al mondo della fantasia. Inoltre, gli amministratori valuteranno attentamente le proposte, assicurandosi che siano adeguate a uno spazio destinato all'infanzia.

Il sondaggio mira a coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, dando loro la possibilità di contribuire all'identità del parco e farlo sentire davvero "loro". Un particolare invito è esteso agli alunni e alle alunne della scuola primaria, che saranno tra i principali fruitori del nuovo spazio verde.

"L'intento – dichiara il vicesindaco dr. Giuseppe Polito - è di trasmettere valori positivi attraverso la scelta del nome, ispirando i più piccoli mentre godono dei benefici del parco riqualificato. Il coinvolgimento della cittadinanza in questo processo decisionale – continua - non solo contribuirà all'identità del parco, ma rafforzerà anche il legame tra l'Amministrazione e la comunità, promuovendo una collaborazione continua per il miglioramento e lo sviluppo di questa zona di Erchie".