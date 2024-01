Erchie, Matteo Coccioli e il successo della sua interpretazione del brano 'Solo grazie' di Giuseppe Cionfoli

ERCHIE (BR) - Sono tanti i talenti musicali della nostra Puglia. E, in provincia di Brindisi e precisamente nella città di Erchie, troviamo un giovane musicista e cantante di nome Matteo Coccioli. - Sono tanti i talenti musicali della nostra Puglia. E, in provincia di Brindisi e precisamente nella città di Erchie, troviamo un giovane musicista e cantante di nome Matteo Coccioli.





Classe 1984, Matteo Coccioli nasce a Mesagne il 3 ottobre. Sin dall'età di sette anni manifesta una spiccata passione per la musica, grazie soprattutto al supporto e al sostegno del padre, che gli trasmette con amore e dedizione. Dopo diversi anni di studio, nell'autunno del 2006 arriva la svolta. Matteo, con il suo inseparabile sax, inizia a suonare, nelle più rinomate piazze del Sud Italia, e in altri locali, e in pochissimo tempo conquista con la sua voce, i suoi strumenti, la sua umiltà e semplicità, gran parte del pubblico interpretando un vasto repertorio di successo della musica da ballo italiana ed internazionale. Inizia poi dal 2009 a pubblicare i primi album e, col tempo, partecipa anche ad alcuni programmi televisivi, tra cui "Pomeriggio 5" e "Cantando Ballando" di Canale Italia 83.

In questi giorni, però, Matteo Coccioli ha pubblicato, sui suoi canali social, un video dove interpreta magistralmente un bellissimo brano della musica italiana: "Solo grazie" di Giuseppe Cionfoli. Questo brano, ricordiamolo, è stato presentato al Festival di Sanremo 1982, qualificandosi per la serata finale, ed è stato pubblicato come singolo su 45 giri insieme a "Una risposta personale".

"E' una delle più belle canzoni che abbia mai cantato" ha dichiarato lo stesso Matteo Coccioli. In poco tempo sono state tantissime le visualizzazioni (se ne contano attualmente più di 27mila) e gli attestati di stima. E, soprattutto, non è mancata la risposta del grande cantante Giuseppe Cionfoli, il quale ha ascoltato il brano con grande piacere e soddisfazione: "Carissimo Matteo Coccioli, mi complimento per la originale interpretazione. Hai una bella estensione di voce".

Davvero un bellissimo riconoscimento per il giovane musicista Matteo Coccioli, al quale auguriamo tantissimi altri successi.