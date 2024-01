'Fine del mercato tutelato: quali prospettive per aziende e privati?': il convegno giovedì 18 gennaio al Tiziano

LECCE - Con la fine del mercato tutelato e la completa liberalizzazione del mercato dell’energia ormai alle porte, ci si interroga su prospettive e opportunità per aziende e cittadini. Power Team, azienda leader nel settore energetico e delle telecomunicazioni che di recente ha lanciato il brand Soccorso Bollette, realtà presente sul territorio nazionale che offre consulenza gratuita ai propri clienti, si propone di indagare e discutere le dinamiche del mercato energetico libero e le conseguenti strategie per ottimizzare i costi e sfruttare le nuove occasioni che si presenteranno nell’imminente futuro all’interno di un convegno che avrà luogo al Grand Hotel Tiziano di Lecce, Sala Raffaello, giovedì 18 gennaio, a partire dalle ore 16.“Fine del mercato tutelato: quali prospettive per aziende e privati?”, questo il titolo del convegno rivolto sia a imprese che a consumatori privati, offrendo consigli pratici, spunti e approfondimenti essenziali per non arrivare impreparati alle date operative della legge. Parliamo del 10 gennaio 2024 per il gas e del 1° aprile 2024 per la luce: sono circa 10 milioni i consumatori interessati e molti di loro conoscono in parte o ignorano completamente gli strumenti che possono essere utilizzati per tutelare la propria posizione.Il tema sarà approfondito attraverso gli autorevoli interventi di Alessandro Delli Noci, Assessore all’Energia della Regione Puglia; Paolo Foresio, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Lecce; Maurizio Maglio, Presidente Confcommercio Lecce; Alessandro Ianne, Tecnocasa Lecce; Damiano Pozzessere, CEO Soccorso Bollette; Dario Stefanelli, Direttore Marketing Soccorso Bollette.L’incontro sarà moderato dal giornalista Marco Renna.