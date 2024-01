Foggia, colpo nel comando della Polizia provinciale: rubate due auto

FOGGIA - Nella notte si è verificato un furto nel comando della Polizia Provinciale di Foggia, situato in via Aragona. Ignoti sono entrati nel piazzale, causando danni a diversi mezzi, incluso il danneggiamento di due auto appartenenti al Nucleo antisofisticazioni dei carabinieri (Nas). La scoperta è avvenuta questa mattina quando alcuni dipendenti hanno lanciato l'allarme.Il furto ha coinvolto il danneggiamento di veicoli e locali interni, con i ladri che sono riusciti a rubare due auto dal piazzale del comando. Attualmente, l'attenzione è rivolta ai carabinieri, che stanno conducendo i rilievi tecnici necessari per comprendere i dettagli dell'incidente e identificare i responsabili di questo audace colpo. La situazione rimane in evoluzione, con le forze dell'ordine che lavorano per risolvere il caso e ripristinare la sicurezza nel comando della Polizia Provinciale di Foggia.