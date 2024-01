Trani, incendio devasta bar del centro

TRANI - La scorsa notte, intorno alle tre, un presunto incendio doloso ha devastato un bar situato in piazza Campo dei Longobardi, nel cuore del centro di Trani. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né persone intossicate nell'incidente. Le fiamme hanno causato danni significativi a suppellettili e arredi presenti all'interno del locale.Le autorità sono immediatamente intervenute, con i vigili del fuoco e il personale del 118 sul posto per gestire l'emergenza. Parallelamente, i carabinieri sono entrati in azione per indagare sull'accaduto, supportati dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona. La natura dolosa dell'incendio solleva preoccupazioni e mette in moto un'inchiesta per identificare i responsabili di questo atto criminale.Al momento, la situazione è in corso di analisi da parte delle forze dell'ordine e degli investigatori, con l'obiettivo di far luce sull'evento e prendere eventuali provvedimenti legali.