Fse: al Carnevale di Putignano con treni e bus

BARI - Si rinnova l’appuntamento con il Carnevale di Putignano (BA), raggiungibile anche quest’anno con i treni e gli autobus di Ferrovie del Sud Est (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS).Sia domenica 4 che domenica 11 febbraio saranno messi a disposizione 20 treni e 24 bus, con oltre 4.800 posti offerti a bordo per poter assistere alle sfilate dei carri allegorici in cartapesta raggiungendo la città in modo comodo, sicuro e sostenibile.Nelle giornate del 13 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, e di sabato 17, per la festa finale, Ferrovie del Sud Est metterà a disposizione ulteriori tre bus Putignano – Bari (via Casamassima e via Conversano) e Putignano-Martina Franca per garantire il rientro anche in serata.I viaggiatori avranno diritto ad uno sconto di 5 euro sul biglietto d’ingresso alle sfilate del 4, 11, 13 e 17 febbraio presentando alle casse (hub di Putignano, via Matteotti, 6) il titolo di viaggio di Ferrovie del Sud Est con destinazione Putignano.