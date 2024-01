Furti di Olive a Bitonto: Vigile Rurale e Carabinieri individuano i responsabili e recuperano la refurtiva

BITONTO - Nell'agro di Bitonto, la vigilanza attiva del Consorzio La Vigile Rurale ha sventato altri due furti di olive, con il fondamentale intervento tempestivo dei Carabinieri. Durante le perlustrazioni nella contrada Megra, martedì 2 gennaio, le pattuglie della Vigile Rurale hanno sorpreso individui intenti a rubare olive, riuscendo a farli fuggire, ma recuperando circa 100 kg di prodotto e gli strumenti del furto. Mercoledì 3 gennaio, nella stessa zona, altri tre individui sono stati sorpresi dai vigili rurali mentre tentavano di rubare olive. Grazie all'intervento celere dei Carabinieri, la refurtiva di circa 100 kg di olive è stata recuperata insieme all'auto utilizzata per il trasporto.Il Consorzio La Vigile Rurale, impegnato nella vigilanza dell'agro bitontino, continua le attività di prevenzione per tutelare il territorio agricolo. La collaborazione efficace con le forze dell'ordine ha permesso di contrastare con successo i tentativi di furto, garantendo il recupero e la restituzione della refurtiva ai legittimi proprietari. La costante vigilanza rappresenta un deterrente cruciale per preservare le risorse agricole locali e scoraggiare comportamenti illeciti nell'ambiente rurale.