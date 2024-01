Coppa Italia, nei quarti sarà Lazio-Roma

Vincendo in rimonta sulla Cremonese con i gol di Lukaku e di Dybala, che nel finale hanno risposto allo 0-1 siglato da Tsadjout, la Roma accede ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024.Dopo il 2-1 inflitto ai grigiorossi nella serata di mercoledì 3 gennaio, i giallorossi torneranno sul rettangolo dell'Olimpico di Roma per affrontare la Lazio, quale squadra ospitante per la migliore posizione di classifica dei biancocelesti nella scorsa annata di Serie A.Il derby della capitale si disputerà in gara secca prevista per il 10 gennaio con orario da stabilire per esigenze televisive legate alla programmazione sulle reti di Mediaset, titolare dei diritti tv per la trasmissione in diretta e in chiaro delle partite del trofeo della coccarda.