Galatina si accende di musica e tradizione con l'evento inico: 'Winter Taranta'

Il prossimo sabato 13 gennaio, Galatina si prepara ad accogliere un evento straordinario, che trasporterà il pubblico in un viaggio sonoro e danzante unico. L'orchestra popolare "La Notte della Taranta" sarà la protagonista di un live speciale che avrà luogo in piazza Dante Alighieri, regalando un'esperienza straordinaria che fonde la musica tradizionale con le sonorità contemporanee della Taranta.Sul palco, si esibiranno celebri cantanti come Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda, Stefania Morciano e Consuelo Alfieri, accompagnati dai talentuosi musicisti Attilio Turrisi, Giuseppe Astore, Roberto Gemma, Nico Berardi, Antonio Marra, Gianluca Longo, Peppo Grassi e Giuseppe Calabrese. I tamburellisti Roberto e Rosario Chiga, Gioele Nuzzo e Carlo De Pascali porteranno il ritmo, mentre i ballerini Serena Pellegrino, Michela Coluccia, Cristina Frassanito, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta e Marco Martano daranno vita a suggestivi momenti di danza.La serata avrà inizio alle 19.30 con un laboratorio di pizzica curato dai ballerini della Taranta in piazza San Pietro. Alle 20:00, in piazza Dante Alighieri, si svolgerà l'inaugurazione di Winter Taranta, con la partecipazione del sindaco di Galatina, Fabio Vergine, e del presidente della Notte della Taranta, Massimo Manera.L'obiettivo principale di questa iniziativa è valorizzare il turismo invernale attraverso una serie di eventi che mettano in risalto la ricca cultura locale. Il concerto invernale proporrà ballate e pizziche che hanno segnato la storia del celebre "concertone". Il repertorio includerà brani come "Taranta di Lizzano", "Fiori di tutti i Fiori", "Pizzica di Aradeo", e molti altri.Il concerto di Winter Taranta è un progetto della Fondazione Notte della Taranta, in collaborazione con il Comune di Galatina e con il sostegno della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese. Le aree di parcheggio saranno situate in corso Porta Luce, piazzale stazione e zona fiera, con uno spazio dedicato per il parcheggio dei diversamente abili in corso Porta Luce.