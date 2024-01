Gallipoli approva nuovo regolamento sociale: focus su emergenze e sostegno alle famiglie

Nel corso del consiglio comunale di Gallipoli è stato approvato il "regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale", un'iniziativa finalizzata a pianificare, gestire e sviluppare azioni mirate a garantire un sistema di servizi e interventi socio-assistenziali. Il sindaco Stefano Minerva ha sottolineato la necessità di tale regolamento, in risposta alla continua evoluzione dello scenario socio-economico.Tra le nuove disposizioni introdotte, spicca l'articolo relativo agli interventi emergenziali, consentendo la possibilità di erogare un contributo alla Caritas cittadina per azioni di pronto intervento, incluso alloggio temporaneo fino a sei giorni. Inoltre, è stato inserito un articolo sulla compartecipazione della retta del servizio di doposcuola privato per bambini dai 5 ai 17 anni appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a 7500 euro.Il regolamento prevede anche un avviso pubblico e contributo economico per bambini con gravi disabilità, insieme a una riduzione del 20% sulla retta a partire dal secondo figlio. Si disciplina inoltre l'erogazione di contributi economici fino a 200 euro a minore, per famiglie con ISEE fino a 7500 euro, con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni frequentanti i centri estivi.Ulteriori disposizioni comprendono un contributo economico una tantum per spese sanitarie, accessibile ai cittadini con ISEE inferiore a 10000 euro, con un contributo massimo di 500 euro. Un contributo per l'assistenza alloggiativa è stato previsto, con un massimo di 1000 euro, rivolto a cittadini con ingiunzione di sfratto o morosità incolpevole dovuta alla loro situazione economica.L'assessore al welfare del Comune di Gallipoli, Tonia Fattizzo, ha sottolineato l'importanza di fornire aiuti e sostegno ai bambini con disturbi del neurosviluppo, insieme a contributi per i centri socio-riabilitativi diurni. Le politiche adottate mirano a promuovere la coesione sociale, includendo tutte le fasce della comunità.