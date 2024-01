Neidia, talento e bellezza: esce il nuovo singolo 'Cosplay'

Arriva su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica ‘Cosplay’ ( Moovon/Altafonte), il nuovo singolo di Neidia, scritto dalle stessa artista in collaborazione con Elya Zambolin.

“ Cosplay” – spiega Neidia – elenca gli effetti collaterali che può portare una relazione anaffettiva. Parla di quelle situazioni in cui si può diventare pedine nel gioco perverso dell’altro, sfidando ogni tipo di moralità pur di far breccia nella mente dell’avversario. Perdere se stessi e accantonare la propria natura per indossare un costume dei personaggi più astuti e seducenti ed interpretare i loro modi di agire. Evitare le emozioni per non lasciarsi ferire, è la strategia adottata in combinazione ad un gioco sessuale che va a sopperire a quella incapacità di amare di cui è affetto questo secolo di vita. “E’ nata dall’esigenza di esternare la tossicità di una relazione che in passato mi ha compressa, una situazione che mi ha prosciugata come mai nessun’altra ha fatto. Dal letame nascono i fiori, ed è così che è nata Cosplay”.

Dopo la pubblicazione dei precedenti singoli, ‘Desert Rose’, Anima’ e ‘Ricomincio da me’, Neidia ci apre le porte del suo nuovo mondo artistico e lo fa con un brano intimo e coinvolgente, che arriva al cuore e riflette sul tema dei rapporti sentimentali.

Chi è Neidia: Nadia Gomma in arte NEIDIA, classe 1994 è una cantautrice Italo Egiziana, nata da mamma italiana e papà originario del Cairo. Le sue origini la spingono a ricercare delle sonorità che caratterizzano i due diversi continenti dai quali proviene, ricreando uno stile che riflette perfettamente l’idea di “unione di due mondi”.

Già in tenera età, il canto è il suo principale mezzo di espressione, fino a diventare vera e propria necessità.

Inizia la sua carriera di cantautrice all’età di 12 anni, come autodidatta. Successivamente inizierà un percorso di studi professionale prima affiancato privatamente da insegnanti di canto e successivamente studierà’ canto pop rock alla NAM di Milano.

Dopo essersi aggiudicata il terzo posto al FESTIVAL DI ARESE nel 2019, inizia ad esibirsi in teatro, luogo che più rappresenta il suo raffinato modo di approcciarsi al mondo della musica. Nel 2020 fa il suo primo esordio con i suoi due primissimi brani “Ricomincio da me” con la quale si piazza tra i finalisti di Area Sanremo 2018 e “Anima”, scritti e prodotti assieme a Daniele Azzena, cantautore, autore e arrangiatore.

Nel 2022 inizia la collaborazione come corista di jingle & plus con RDS (Radio Dimensione Suono) e DISCO RADIO. In concomitanza a questo nuovo ruolo, lavora concretamente ad un progetto musicale che possa a livello sonoro e melodico inglobare la musica mediorientale con quella occidentale, facendo sua la cover di , Desert Rose. Una versione solo piano voce ma riscritta in italiano con una particolare attenzione al testo, e al messaggio che ne vuole dare. Attualmente lavora ad un EP con le medesime caratteristiche conscritto con Elya Zambolin, ex concorrente di “Amici” 15 di Maria De Filippi, ex finalista di “The Voice 16” e con il cantautore AZZENA. L’Ep suscita interesse al produttore Fabrizio Chiapello del Transeuropa Recording che la porta a firmare con la sua label, Moovon originaria di Torino.