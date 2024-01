Gaza, Hamas: 'Accordo con Israele prevede tre fasi'

Hamas ha mostrato disponibilità all'accordo di pace dopo aver ricevuto una bozza durante il vertice di Parigi. Un membro anziano ha dichiarato ad Al Jazeera che l'obiettivo principale è un cessate il fuoco permanente, con la possibilità di realizzarlo nelle fasi successive dell'accordo.Nel frattempo, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno affermato che risponderanno in modo consequenziale all'attacco in Giordania, ma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha sottolineato che non cercano una guerra con l'Iran né un conflitto ampio in Medio Oriente. La base militare Usa di al Omar in Siria è stata presa di mira da razzi sparati da forze filo-iraniane.A Roma sono arrivati 11 bambini palestinesi feriti, e il politico italiano Tajani ha annunciato l'accoglienza di altri bambini feriti nel mese di febbraio.