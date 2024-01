Giovinazzo, si conclude domani sera con due appuntamenti l'"Oltre Lirica Music Festival"

GIOVINAZZO - Due appuntamenti domani sera a Giovinazzo per concludere l’“Oltre Lirica Music Festival classic & contemporary”, rassegna di eventi musicali e culturali organizzata dall’associazione “Angeli Eventi ETS” tra Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo per valorizzare la grande tradizione musicale pugliese.Si comincia alle 19, sempre presso la sala comunale “San Felice”, con la presentazione della silloge della professoressa Rosaria Anna Achille “Impressione… versi nascenti”, con l’intervento dell’autrice e del professor Vito De Leo. Alle 20.30, invece, finale musicale con “Mariacristina Buono in concerto”. Musiche di L.V. Beethoven, R. Schumann, F. Chopin, S. V. Rachmaninov, ingresso libero.La serata è realizzata con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese, del Comune e la collaborazione di Fidapa BPW sezione di Giovinazzo.