Avviso meteo: allerta gialla per vento e rischio idrogeologico in Puglia

BARI - A partire dalle ore 08:00 del 6 gennaio 2024 e per le successive 16 ore, la Puglia si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. Ventilazioni da forti a burrasca sud-orientali caratterizzeranno la giornata, portando con sé precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale. I quantitativi cumulati di pioggia varieranno da deboli a puntualmente moderati, richiedendo una particolare attenzione da parte della cittadinanza.Parallelamente, dalle ore 08:00 del 6 gennaio 2024, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento sulla Puglia centrale bradanica. Questa previsione avvisa della possibile intensificazione dei venti, con conseguenti rischi potenziali. Inoltre, è previsto un allarme congiunto per rischio idrogeologico e vento sulla Puglia centrale adriatica e nei bacini del lato e del Lenne. Questo implica la possibilità di fenomeni idrogeologici critici, unitamente a venti sostenuti.Si consiglia alla popolazione di seguire le indicazioni delle autorità competenti, prestare attenzione alle previsioni meteorologiche aggiornate e prendere precauzioni necessarie per affrontare le condizioni climatiche avverse. In caso di emergenza, è fondamentale rimanere informati attraverso i canali ufficiali e adottare comportamenti prudenti per garantire la sicurezza personale e collettiva.