Grande festa al Giardino di Santa Rita: calze e giochi per centinaia di bambini

BARI - Ieri sera, come tradizione annuale, il Giardino di Santa Rita nel Quartiere San Paolo-Bari si è trasformato in un luogo di gioia e festa, accogliendo centinaia di persone che hanno partecipato all'evento organizzato dal Comitato Santa Rita. La serata è stata allietata dalla generosità e dall'entusiasmo con cui sono stati donati centinaia di calze e giochi ai bambini presenti.La benedizione dei doni è stata officiata da Padre Antonio Iannizzi, creando un momento di comunione e solidarietà all'interno e all'esterno del giardino. La presenza numerosa di persone ha reso l'atmosfera ancora più calorosa e partecipativa.Il responsabile del Comitato Santa Rita, Michele Genchi, ha annunciato il prossimo appuntamento, una festa di beneficenza in occasione della Santa Pasqua, dedicata ai ragazzi del villaggio Berukha' di Bari. Questo evento si inserisce nella volontà del Comitato di estendere la propria azione benefica anche oltre i confini del quartiere.Il ringraziamento del Comitato è stato esteso a diverse figure che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento, tra cui il Presidente Nicola Schingaro, Elena Rondinone, Enza Stella Traversa del Gruppo Sei di Bari Vecchia, il consigliere Andrea Caradonna, Giuseppe Manzari, l'Impresa Edile Residenziale dei Fratelli Caccavale Luigi & Saverio, e il Mercato Floricolo di Terlizzi di Vallarelli Giuseppe & Amici.Il Comitato Santa Rita ha inoltre annunciato la sua presenza nel Villaggio Berukha' anche durante la Santa Pasqua, data ancora da stabilire, con l'impegno continuo a sostenere iniziative benefiche a favore della comunità.Un ringraziamento speciale è stato riservato ad Anna Perulli, che si presterà a essere "la nostra Befana" nelle future celebrazioni. La manifestazione si è conclusa con l'emozionante incontro tra la Befana e Babbo Natale, che hanno salutato calorosamente i bambini augurando un felice anno nuovo.