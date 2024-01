Tennis, United Cup: la Francia e l'Australia volano in semifinale

Nei quarti di finale della United Cup in Australia, la Francia vince 2-1 con la Norvegia e si qualifica per la semifinale. Nel primo singolare la francese Caroline Garcia prevale in tre set, 6-2 6-7 7-6 sulla norvegese Malene Helgo. Nel secondo singolare il norvegese Casper Ruud si impone 6-1 6-4 sul francese Adrian Mannarino.Nel doppio i francesi Caroline Garcia e Edouard Roger Vasselin battono 7-5 6-4 i norvegesi Ulrikke Eikeri e Casper Ruud. L’ Australia supera 3-0 la Serbia e vola in semifinale. Nel primo singolare l’ australiano Alex De Minaur vince 6-4 6-4 con il serbo Novak Djokovic.Nel secondo singolare l’ australiana Ajla Tomljanovic prevale 6-1 6-1 sulla serba Natalija Stevanovic. Nel doppio gli australiani Matthew Ebden e Storm Hunter battono 6-3 6-3 i serbi Cacic e Radanovic.