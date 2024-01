Grotte di Castellana: Serafino Ostuni nominato nuovo presidente

CASTEALLANA GROTTE - Libero professionista, castellanese, classe 1965, già presente nel consiglio della Grotte di Castellana srl in qualità di vicepresidente, Serafino Ostuni è il nuovo presidente della società che gestisce il sito carsico. Profondo conoscitore dell’amministrazione delle Grotte, nel cui CdA era già stato presente dal 2013 al 2016, Serafino Ostuni è stato nominato dal sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti, con Decreto n. 1 del 17 gennaio 2024.<>.Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite, invece, a Nicola Ivone, anch’egli castellanese, presidente dell’associazione Filodrammatica Ciccio Clori e della Fratres “Cuore aperto” ODV di Castellana Grotte.< .La ratifica delle nomine del nuovo CdA, che si completa con la riconferma della consigliera Nelide Rizzi, arriva il giorno prima dell’86esimo anniversario della scoperta delle Grotte da parte del prof. Franco Anelli e dello scalpellino castellanese Vito Matarrese.Una giornata importante, quella del 23 gennaio 1938, ricordata in grotta, alla presenza della moglie di Franco Anelli jr (figlio dello speleologo che per primo scese nella Grave), la signora Luciana Anelli, e della figlia di Vito Matarrese, la signora Vittoria Matarrese. Dinanzi al busto di Franco Anelli, il sindaco di Castellana Grotte Domi Ciliberti e il presidente delle Grotte di Castellana Serafino Ostuni, insieme ad alcuni consiglieri comunali, al presidente del consiglio comunale e a due classi quinte delle scuole elementari del territorio “G. Tauro” e “Angiulli”, hanno raccontato emozionati, cosa rappresentano le grotte per loro e per la cittadinanza tutta.< >.A seguire, insieme con i canti dei bambini, i loro pensieri sulla meraviglia delle stalattiti e delle stalagmiti, sulla voglia di conoscenza e sul coraggio del prof. Franco Anelli, sulla determinazione e la curiosità del loro concittadino Vito Matarrese.In conclusione la benedizione di don Giovanni Amodio, arciprete e parroco di San Leone Magno, e di don Antonio Napoletano parroco della Chiesa Il Salvatore, che hanno proposto una riflessione sulla meraviglia del creato, sull’incanto davanti alla potenza della natura.