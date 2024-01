Guagnano, le manifestazioni per la 'Giornata della Memoria'

GUAGNANO - Anche quest'anno l’Amministrazione Comunale di Guagnano (Lecce), in sinergia con la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo e l’Istituto Comprensivo Salice Salentino – Guagnano, organizza la rassegna ‘SEMI DI COSCIENZA – LE GIORNATE DELLA MEMORIA’.Quest’ultima si svolgerà nel corso di una settimana molto intensa, attraverso una serie di incontri tematici con le scolaresche insieme a iniziative di riflessione e approfondimento con la comunità. Il ricordo del sacrificio di taluni non è solo un omaggio doveroso alla loro memoria, ma anche uno strumento fondamentale di sensibilizzazione e libertà da ogni tipo di persecuzione, violenza e sopraffazione.Nello specifico, il programma: 23, 26 e 29 gennaio con il progetto la 'Biblioteca fuori di sè - Se leggi non dimentichi', ciclo di letture, riflessioni, dibattito. Testimonianza sull'esperienza del Treno della Memoria. (Incontri a cura della Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d'Arneo)Ore 10:30 Visita delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado di Guagnano presso il Museo della Memoria e dell’Accoglienza di Santa Maria al Bagno, Nardò.- ore 17:00 Presentazione del libro ‘Il diavolo di Birkenau’ (edizioni Il raggio verde) presso la nostra Biblioteca, con gli autori Donato Maglio e Gabriel Alemanni, moderati dall’editrice Antonietta Fulvio. Seguiranno riflessioni e dibattito. 26 gennaio - Ore 16:00 laboratorio tematico a cura della parrocchia Santa Maria del Carmelo, presso Casa Parrocchiale, a Villa Baldassarri - Ore 18:30 letture a cura della dott.ssa Katiuscia di Rocco (direttrice della biblioteca De Leo di Brindisi) con intermezzi musicali della violinista Isabella Bennone, presso la chiesa S. Maria del Carmelo, Villa Baldassarri.10:30 Cerimonia di posa delle pietre d’inciampo alla memoria di tre concittadini deceduti nei campi di concentramento, alla presenza dei familiari, delle autorità civili e militari. Presso Piazza Maria SS del Rosario, vicino alla Casa comunale.