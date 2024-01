- Il Lecce Primavera vince 3-2 con il Genoa a San Pietro in Lama nella diciassettesima e ultima giornata di andata. Nel primo tempo al 16’ i liguri passano in vantaggio con Jeff Ekhator di testa su cross dello svedese Shakur Omar.Nel secondo tempo al 2’ i salentini pareggiano per merito del danese Jeppe Corfitzen, tocco rasoterra di sinistro, al 4’ il Genoa ritorna in vantaggio con Marco Romano su rigore concesso per un fallo del portiere rumeno Alexandru Borbei su Romano, al 15’ Corfitzen con un diagonale di destro realizza la rete del pareggio dei giallorossi pugliesi e al 91’ Corfizen con una girata al volo segna il gol decisivo per il successo del Lecce Primavera. I salentini sono al terzultimo posto in classifica con 17 punti insieme al Bologna e alla Fiorentina.Nella diciottesima giornata, la prima di ritorno, i pugliesi giocheranno domenica 21 gennaio alle 11 con la Juventus a Vinovo. I bianconeri vincono 1-0 con l’ Inter a Vinovo e sono decimi con 24 punti.