Il prof. Nicola Quaranta eletto Presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF)

BARI - Il prof. Nicola Quaranta, direttore dell’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria universitaria del Policlinico di Bari è stato eletto Presidente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF).La società scientifica, fondata da padre Agostino Gemelli nel 1950, promuove attività culturali e scientifiche relative alla diagnosi e terapia della sordità, dei disturbi dell’equilibrio della voce e della deglutizione.Il Prof. Nicola Quaranta è specializzato in otorinolaringoiatria, vanta esperienza nel campo della chirurgia delle otiti croniche e dell'otosclerosi, della chirurgia della sordità con impianti cocleari, della chirurgia del neurinoma dell'acustico, della trattamento delle vertigini e della chirurgia endoscopica nasale. Dal 2004 è Professore Associato e dal 2019 Professore Ordinario in Otorinolaringoiatria presso l'Università di Bari "Aldo Moro".La società italiana di audiologia e foniatria (SIAF) sta collaborando con la Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCF) per la terza giornata di sensibilizzazione dell’udito che si svolgerà il 3 marzo in occasione della Giornata mondiale dell’udito, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il tema di quest’anno sarà “Sordità, una disabilità nascosta”. La sordità viene ancora nascosta dai pazienti per lo stigma associato all’uso degli apparecchi acustici, ma allo stesso modo la sordità in maniera subdola e nascosta rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di deficit cognitivi in età adulta.