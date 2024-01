BARI - I cinghiali fanno il loro ritorno nel quartiere San Paolo di Bari, sorprendendo i residenti. Fotografati mentre attraversavano indisturbati la strada, questi esemplari di grossa taglia evidenziano il persistente problema della presenza di cinghiali in città. La questione solleva la preoccupazione sulle misure necessarie per prevenire che raggiungano le zone abitate e cerca soluzioni per gestire questa presenza continua.