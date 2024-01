Attacco israeliano a Beirut: ucciso il numero due di Hamas

BEIRUT - Saleh al-Arouri, il numero due di Hamas, è stato ucciso in un attacco israeliano a Beirut, insieme a Kalil Al Hayya, alto funzionario del movimento. La tv di Hamas ha confermato l'evento, definendolo un "vile attacco sionista". L'assassinio ha provocato tensioni, interrompendo i negoziati su un accordo Israele-Hamas sugli ostaggi. Il governo israeliano non ha commentato ufficialmente, ma ha convocato il gabinetto di guerra e posto l'esercito in stato di "allerta elevata" per prevenire una possibile escalation nel nord di Israele.