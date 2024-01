Incidente sulla Statale 16 a Bari: auto sfonda guardrail, intervento di emergenza

BARI - Questa mattina, lungo la Statale 16, la tangenziale di Bari, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto, la quale ha sfondato il guardrail all'altezza dell'uscita Picone, procedendo in direzione sud.A bordo dell'auto, una coppia composta da marito e moglie, entrambi sono stati trasportati all'ospedale San Paolo mediante l'ambulanza del 118 per accertamenti medici. Fortunatamente, non si segnalano ferite gravi per entrambi gli occupanti del veicolo coinvolto nell'incidente.Le autorità competenti, tra cui la Polizia locale e i Vigili del Fuoco, sono intervenute sul luogo dell'incidente per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La dinamica dell'accaduto e le eventuali cause sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.