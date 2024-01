Chicca, dal 12 gennaio in radio il nuovo singolo 'Babyboy'

Dal 12 gennaio sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Babyboy”, il nuovo singolo di Chicca.

“Babyboy” è un brano che toglie dalla lista dei tabù un argomento scomodo da trattare, il tradimento, o meglio ancora l’attimo che lo precede. Ed il tema scotta di più se il punto di vista non è quello della vittima. Cedere alla tentazione, la fragilità dell’essere umano, la perdizione, “Babyboy” racconta della confusione e della perdita di lucidità che si avvertono nel gioco di seduzione tra amanti, dell’impotenza che si avverte di fronte al desiderio, e della consapevolezza che si sta per commettere un errore. Tra giochi di parole e battute pungenti, CHICCA ci regala uno scenario intimo e seduttivo, e la produzione di Matteo Liotta dona alle sonorità pop-reggaeton del brano la sensualità perfetta per il tema trattato.

Commenta l'artista a proposito del suo progetto musicale: “Un giorno preciso di qualche anno fa ero di turno al lavoro e mi sono chiesta cosa stessi facendo della mia vita, e soprattutto perché non stessi facendo ciò che da sempre desideravo fare: scrivere, cantare, fare musica. Poi un giorno preciso di qualche anno dopo ho raccolto tutto il mio coraggio, ho mollato la mia vecchia vita e ho iniziato a lavorare sodo, ma stavolta per qualcosa in cui credevo. Ho scritto e pubblicato il mio primo singolo così, di impulso, senza sapere cosa fosse un’armonia, una scala, un palco, figuriamoci una società di collecting. Sapevo solo scrivere e cantare, ma avevo l’urgenza di liberarmi, di essere me stessa, di far sapere a tutti quello che avevo da dire. Oggi, dopo aver iniziato a studiare, a conoscere, dopo essere cresciuta ed essermi analizzata a fondo, sorrido della ragazzina impulsiva di qualche anno fa che rincorreva un sogno, e ho imparato a gustare la bellezza del processo e del percorso più che la fine. Ma il motivo per cui continuo a fare musica resta sempre lo stesso: liberarmi, essere me stessa, e far sapere a tutti quello che ho da dire. I miei due ultimi singoli “You & Me” e “Babyboy” sono il frutto di questa riconnessione con me stessa e l’emblema della CHICCA senza filtri, che ama ciò che fa e si diverte a farlo”

Il videoclip di “Babyboy”, diretto da Michela Balzarotti (in arte Radicedidue), ci trasporta in un’ambientazione minimal e bicromatica, volutamente essenziale per lasciare spazio alla protagonista della storia: la tentazione. Sensualità, inquadrature sfocate, giochi di luci e di sguardi, così viene dipinta la confusione di cui è pervaso l’attimo prima del tradimento. Con la partecipazione di William D’Annibale, la scenografia si serve del contrasto tra la purezza del bianco e la profondità del nero per rappresentare il dilemma chiave nella narrazione del tradimento: dovrei, non dovrei. La risposta è nella scena finale.