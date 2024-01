Inciviltà nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la lamentela dei residenti

FOGGIA - Il tranquillo quartiere Ferrovia di Foggia, ogni sabato sera, diventa teatro di un triste spettacolo di inciviltà. Auto sono parcheggiate senza alcun rispetto per le regole, occupando scivoli per disabili, strisce pedonali e persino ostacolando la visibilità negli incroci. Questo comportamento irresponsabile è motivo di crescente frustrazione tra i residenti, che denunciano una situazione in cui le norme del Codice della Strada sembrano ignorate da una parte della comunità locale.L'inciviltà dilagante solleva interrogativi sulla mancanza di autorità e controllo. I residenti si chiedono se ci sia qualche organo preposto a far rispettare le leggi stradali e a rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Mentre il quartiere Ferrovia rischia di diventare terra di nessuno, i residenti esprimono la loro determinazione a richiedere rispetto per la propria comunità.Il lamento dei residenti non è solo per l'inciviltà, ma anche per la percezione di un vuoto normativo. Chiedono un intervento deciso per ripristinare l'ordine e garantire che le regole siano rispettate. Sebbene occasionali comunicati stampa elenchino le azioni delle autorità, i residenti sottolineano che far rispettare la legge dovrebbe essere la norma quotidiana, non l'eccezione. La vivibilità del quartiere è in gioco, e la richiesta di azioni concrete è diventata più forte che mai.