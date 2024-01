Indagine su presunta truffa a bonus edilizi, sei persone indagate a Brindisi

foto generica





L'accusa sostiene che il titolare delle imprese avrebbe ottenuto indebitamente crediti d'imposta, cedendoli poi illecitamente a terzi, ottenendo così liquidità. Parte dei crediti, secondo l'indagine, sarebbe stata utilizzata per una indebita compensazione con i crediti fiscali. L'indagine approfondirà ulteriormente i dettagli di questa presunta truffa a danno dello Stato.

BRINDISI - Sei persone, tra titolari di imprese, commercialisti e altri tecnici, sono coinvolte in un'indagine della Procura di Brindisi riguardante una presunta truffa legata a bonus edilizi. Nel mirino delle indagini, avviate nel 2022 dalla Guardia di Finanza a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ci sono operazioni sospette legate al rifacimento delle facciate degli edifici. Le imprese coinvolte avrebbero emesso fatture false per lavori mai eseguiti, sfruttando attestazioni fittizie di regolarità e congruità.