Tragedia a Torricella, morto giovane motociclista in uno schianto fatale





La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. I funerali del giovane sono previsti per domani pomeriggio alle 16 nella parrocchia Maria Santissima del Carmine a Francavilla Fontana.

TARANTO - Un dramma ha colpito alle porte di Taranto, con la morte di Giacomo Capuano, il giovane di 28 anni originario di Francavilla Fontana. Ieri pomeriggio, a Torricella, in provincia di Taranto, il ragazzo ha perso la vita nello schianto della sua moto contro un palo. Nonostante l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, l'impatto è stato fatale.