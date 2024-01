Intensa attività di prevenzione della Polizia di Stato: numerosi risultati nell'area metropolitana di Bari

BARI - La Polizia di Stato ha mantenuto un'attività costante di prevenzione in città e provincia, ottenendo risultati significativi nei recenti 7 giorni. Complessivamente, nell'intera area metropolitana di Bari, sono state identificate 3195 persone e sottoposti a controllo 1191 veicoli. Le azioni di controllo hanno portato alla rilevazione di 32 infrazioni al codice della strada, con 13 persone arrestate e 12 denunciate in stato di libertà.Nel dettaglio, nella città di Bari, i poliziotti hanno identificato 1730 persone, controllato 573 veicoli e contestato 13 violazioni al codice della strada, tra cui 2 per assenza della copertura assicurativa obbligatoria. Cinque persone sono state denunciate in stato di libertà, mentre 10 sono state arrestate. Tra queste, due uomini per rapina in centro città, un individuo per spaccio di sostanze stupefacenti in piazza Moro, e altre 2 per evasione dagli arresti domiciliari. Le restanti 5 sono state arrestate in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.Nella provincia, i poliziotti dei cinque Commissariati di P.S. distaccati, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, hanno identificato 1465 persone e controllato 618 veicoli. Contestate 19 infrazioni al Codice della Strada, con 3 persone arrestate e 7 denunciate in stato di libertà. La Polizia di Stato assicura che i servizi di controllo del territorio continueranno in tutte le zone della città e dell’intera Area Metropolitana.