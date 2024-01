Serie A, il Lecce sfiderà la Juventus al Via del Mare

Nella Juventus Kostic e Mckennie sulle fasce, Rabiot trequartista, Vlahovic e Yldiz in avanti. Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma. Nell’ andata vinsero i bianconeri 1-0 all’ “Allianz Stadium”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie, il 29 ottobre 2022, vinse la Juventus 1-0 e la rete decisiva fu realizzata da Fagioli al 28’ del secondo tempo.

Il Lecce sfiderà domani alle 20,45 la Juventus al “Via del Mare” nella ventunesima giornata, la seconda di ritorno di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile, perché i bianconeri dovranno vincere per raggiungere il primo posto e i giallorossi pugliesi cercheranno un risultato positivo per avvicinarsi alla salvezza. Nel Lecce Gonzalez e Kaba giocheranno come esterni, Oudin regista, Krstovic e Almqvist in attacco.