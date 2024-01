Israele entra in una 'nuova fase' della guerra contro Hamas. Ucciso capo militare Hezbollah

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha dichiarato al New York Times che Israele è entrato in una "nuova fase" nella guerra contro Hamas a Gaza. Questa fase è caratterizzata da combattimenti meno intensi, con un minor ricorso alle forze di terra e agli attacchi aerei. Tuttavia, Hagari non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura specifica di questa nuova fase.Nel frattempo, secondo i media di Beirut, Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah, è stato ucciso in un raid aereo israeliano a Kherbet Selem, località situata a 20 km a nord della linea di demarcazione con Israele.Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che i Paesi del G7 stanno lavorando con il governo israeliano per trovare una via d'uscita rapida dalla fase militare e tornare a una soluzione diplomatica e politica.La Jihad islamica ha diffuso sui social un video dell'ostaggio Elad Katzir, rapito il 7 ottobre scorso, che lancia un appello alle autorità israeliane affinché accettino un accordo per uno scambio di prigionieri con Hamas.