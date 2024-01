JTF, è il momento delle proposte per voltare pagina a Taranto

TARANTO - Alternative economiche su cui lavorare per Taranto e provincia? I fondi ci sono, è arrivato il momento di spenderli bene e saper investire su un futuro che si lasci definitivamente alle spalle la dannosa monocultura dell’acciaio."JustTransitionFund: proposte in campo per cogliere una grande occasione per Taranto e tutti i paesi della provincia ionica" è il titolo del dibattito che si terrà a Taranto venerdì prossimo, 26 gennaio 2024, nel Circolo Fotografico "Il Castello" in via Plinio, 85.Com'è noto, il JTF prevede investimenti per 800 mln di euro sul territorio tarantino. Analizzeremo le misure previste, parleremo delle azioni da compiere, ci confronteremo sulle idee da mettere in cantiere. Al confronto parteciperanno l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Taranto, Gianni Azzaro, e l'ing. Michele Luisi (funzionario Rup Piano Strategico Taranto) di Asset."Avrò il piacere di introdurre e chiudere un dibattito che, ne sono certa, grazie al contributo di addetti ai lavori e stakeholder del territorio sarà un primo importante tassello che chiarirà presupposti, potenzialità, aspettative e capacità di mettere in cantiere proposte serie e fattibili" dichiara l'on. Rosa D'Amato, europarlamentare Verdi Europei.L'appuntamento è dunque a Taranto, venerdì prossimo 26 gennaio (17.30) nel Circolo Fotografico "Il Castello", in via Plinio 85