Juventus vince contro il Sassuolo: doppietta di Vlahovic e gol finale di Chiesa

TORINO - La Juventus ha iniziato la settimana nel migliore dei modi, vincendo contro il Sassuolo grazie a una prestazione convincente. Una doppietta di Vlahovic nel primo tempo e un gol nel finale di Chiesa hanno sancito la vittoria, riportando la squadra a meno due punti dall'Inter in classifica.La partita è stata un'occasione per la Juventus di avvicinarsi alla vetta della Serie A, approfittando del viaggio dell'Inter in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana. Con questa vittoria, la Signora si proietta verso il prossimo impegno contro il Lecce domenica, con la possibilità di portarsi virtualmente in testa alla classifica.Vlahovic si è dimostrato determinante con una doppietta nel primo tempo, dimostrando il suo impatto nella squadra. Il giovane attaccante serbo si è distinto per la sua abilità nel finalizzare le azioni, contribuendo significativamente al successo della Juventus.Il gol di Chiesa nel finale ha consolidato la vittoria, sottolineando la forza offensiva della squadra. La Juventus ha dimostrato coesione e determinazione sul campo, mettendo a segno i gol necessari per superare il Sassuolo.D'altra parte, il Sassuolo, reduce da una vittoria contro la Fiorentina, non è riuscito a replicare lo stesso successo contro la Juventus. Gli emiliani restano a quota 19 punti, occupando attualmente il 14° posto in classifica.La vittoria della Juventus segna un passo importante nella corsa al vertice della Serie A e pone le basi per una settimana decisiva. Ora, la squadra si prepara per l'importante sfida contro il Lecce, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione dietro l'Inter e tenere alta la tensione in campionato.