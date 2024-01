'La casita madrigal', evento in Piazza del Popolo ad Alberobello

ALBEROBELLO – Domani in Piazza del Popolo ad Alberobello andrà in scena “La Casita Madrigal” l’evento musicale gratuito, per intrattenere grandi e piccini, previsto dalle 17.30 in poi. Il concerto animato, liberamente ispirato al film d’animazione della Disney ‘Encanto’, è stato organizzato dal Centro Servizi Famiglie Ambito Putignano in collaborazione con l’Associazione Vitruvians e patrocinato dal Comune di Alberobello.Si tratta di un’opera rivisitata che invita a riflettere sul tema dei ‘talenti’. Ognuno di noi ha i propri talenti, che talvolta NON sono così evidenti e pertanto sin da bambini vanno ricercati e scoperti. Tutti possono attingere alle proprie risorse interiori e in qualunque momento le bambine e i bambini possono scoprire e coltivare i propri talenti più nascosti.La vera discriminante? Trovare il coraggio di esprimersi e trovare la forza di farlo.L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Sociali di concerto con il Centro Risorse Famiglia.