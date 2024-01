La Città di Bari celebra il Compleanno di Niccolò Piccinni: presentato oggi a Palazzo di Città il programma degli eventi

BARI - L’amministrazione comunale, la Delegazione FAI di Bari e il Museo Civico organizzano per il quinto anno consecutivo il “Compleanno di Niccolò Piccinni”, un evento ideato da Micaela Paparella, consigliera con delega alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e architettonico, in collaborazione con l’assessora alle Culture e Turismo Ines Pierucci. In questo modo la città intende rendere omaggio al Maestro Niccolò Piccinni, il grande musicista e compositore, nato a Bari il 16 gennaio 1728 e formatosi al Conservatorio di Napoli, che nel Settecento contribuì a innovare l’Opera Buffa riscuotendo grandissimo successo in Francia, alla corte della Regina Maria Antonietta (1776).Il programma degli eventi è stato illustrato questa mattina in conferenza stampa dall’assessora alle Culture Ines Pierucci e dalla consigliera delegata alle politiche di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico Micaela Paparella assieme al capo delegazione FAI Gioacchino Leonetti, alla consigliera delegata alla Cultura della Città metropolitana di Bari Francesca Pietroforte e al presidente dell’ATI che gestisce il Museo civico di Bari Francesco Carofiglio. Sono intervenuti alla presentazione anche diversi rappresentanti degli altri partner: quest’anno l’evento, patrocinato da Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari e Museo Civico Bari, è realizzato in collaborazione con Fondo Niccolò Piccinni, Alliance Francaise, Conservatorio Niccolò Piccinni, Circolo della Vela di Bari, associazione I Luoghi della Musica, FIDAPA BPW di Bari, Spazio Art d’Or, associazione Porta d’Oriente, Ensemble il Mondo della Luna e associazione Formediterre.“Sono ormai alcuni anni che organizziamo questa rassegna per rendere omaggio a una figura straordinaria come quella di Niccolò Piccinni - ha dichiarato Ines Pierucci -. È una manifestazione nata grazie a un’idea di Micaela Paparella che abbiamo sviluppato insieme, con la preziosa collaborazione del FAI, una realtà che ogni giorno svolge un lavoro straordinario, ascoltando i nostri territori con l’obiettivo di valorizzare i beni culturali. Questo percorso per celebrare la storia e l’eredità musicale di Piccinni nasce con la rassegna dedicata al suo compleanno, ma abbraccia anche altri azioni, come quella che stiamo portando avanti, assieme al FAI, per valorizzare Casa Piccinni. All’interno del programma degli eventi, apriremo il Teatro Piccinni per un concerto realizzato in stretta sinergiacon la stagione concertistica dell’Orchestra della Città Metropolitana, un concerto che è parte dell’impegno per rendere il suo cartellone sempre più aperto, trasversale e interdisciplinare. È bello veder crescere di anno in anno il programma di questa manifestazione, e ringrazio tutti i partner e le persone che collaborano alla sua realizzazione. Questi risultati ci dimostrano che l’investimento sulla cultura è sempre più forte a Bari, e auspico che il futuro della nostra città vada nella stessa direzione, quella di una scommessa sempre più forte e decisa sulla cultura”.“Siamo pronti a festeggiare il 296 compleanno di Niccolò Piccinni - ha proseguito Micaela Paparella -, un evento nato sulla scia dell'entusiasmo per la riconsegna alla città del teatro comunale a lui dedicato. Ed è proprio nel teatro Piccinni che la sera del 16 gennaio risuoneranno, per la prima volta, le musiche del suo periodo più fortunato e più creativo, quello parigino alla corte di Maria Antonietta. Nel tempo questo evento si è arricchito di collaborazioni eccellenti con il coinvolgimento di accademici, musicologi di fama internazionale, appassionati di musica barocca dando vita a un programma sempre più fitto e articolato, con una ricerca attenta anche ai diversi aspetti dell'edonismo settecentesco, fatto di galanteria salottiera e acerrime rivalità. L'intento condiviso è quello di diffondere la conoscenza della musica, tenere viva la memoria, ricordare la vita avventurosa del nostro illustre compositore e musicista che, dalla sua casa natale in piazza Mercantile, lo ha portato dai fasti delle corti europee fino al drammatico esilio e alla morte in povertà. Il grande successo di pubblico, l'interesse della stampa, il coinvolgimento dei giovani confermano il valore di questa iniziativa, nata per valorizzare una preziosa eredità culturale che vogliamo custodire e trasmettere alle nuove generazioni”.“Ringrazio Ines Pierucci, Micaela Paparella, il FAI e tutti gli altri partner per la preziosa collaborazione che ci vede ancora una volta fianco a fianco per celebrare Niccolò Piccinni, un compositore straordinario che, pur appartenendo alla gloriosa “Scuola napoletana” del ‘700 tenne sempre vivo il rapporto con Bari – ha commentato Francesca Pietroforte -. Per questo, per il nostro territorio, è fondamentale omaggiare la sua figura e la sua musica. Siamo felici che quest’anno il programma di eventi ospiti un concerto dell’Orchestra della Città Metropolitana, concerto che ricorda il periodo francese di Piccinni, con la direzione di Sabino Manzo, la partecipazione del soprano Anna Cimmarrusti e del coro Florilegium Vocis. Inoltre, con il nostro direttore artistico, il maestro Vito Clemente, stiamo portando avanti un lavoro che ci sta portando a inserire nella programmazione della nostra Orchestra circa 40 composizioni inedite di Piccinni. Rinnoviamo quindi con grande orgoglio questa sinergia, guardando al 2028 che ci vedrà celebrare il trecentesimo anniversario della nascita del grande compositore. Ricordarlo è importante per Bari così come per il territorio della sua area vasta, grazie alla programmazione della nostra Orchestra, che viene ospitata nei Comuni del territorio, nei quali risuoneranno le note di Piccinni”.“La memoria della storia del nostro territorio ci sta molto a cuore - ha affermato Gioacchino Leonetti - e per questo dal 2020 promuoviamo, con grande seguito di pubblico, il progetto “Il Compleanno di Niccolò Piccinni, 16 gennaio 1728-1800” per celebrare la figura del grande musicista barese, famoso a Parigi alla corte di Luigi XVI, che contribuì nel Settecento al successo dell’Opera Buffa. Anche quest'anno celebriamo il compleanno in collaborazione con Comune di Bari, Città Metropolitana di Bari, Museo Civico di Bari, Conservatorio Niccolò Piccinni, Fondo Niccolò Piccinni, Circolo della Vela, Alliance Francaise, Associazione Formediterre, FIDAPA BPW Bari, Spazio Art d’Or, I luoghi della Musica, Porta d’Oriente, Ensemble il Mondo della Luna, in una gara generosa per ricordare il sommo Maestro”.“Quest’anno per il compleanno di Piccinni, come Museo Civico abbiamo tre importanti appuntamenti - ha spiegato Francesco Carofiglio -. Il primo, il 16 gennaio, con le proiezioni di musica e colori sull’arco Petroni, un luogo fondamentale di ingresso verso la Città vecchia e di suggestiva immersione nella storia medievale della città. Il 18 gennaio, poi, ospiteremo una performance musicale realizzata in collaborazione con il Conservatorio Piccinni e il 20 gennaio, infine, il convegno “Eroine tra storia, musica e costume ai tempi di Niccolò Piccinni”, con importanti contributi. Invito quindi tutti e tutte a partecipare al ricco programma di eventi e a visitare il Museo Civico, che ospita importanti testimonianze della vita musicale di epoca piccinniana e che sempre più si impegna per essere presente e al centro della vita e dell’attività culturale di Bari”.Di seguito il programma degli appuntamenti:· ore 18.30 AnticipazioneIlluminazione artistica della statua di Niccolò Piccinni - a cura di DMB Italia Srl di Marco Iannone - con musiche tratte da brani inediti di musica sacra eseguiti e registrati dall’ensemble Il Mondo della Luna diretto dal Maestro Grazia Bonasia.· ore 17.00Flash Mob presso la statua di Niccolò Piccinni sulle note dello stesso Maestro, a cura dell’associazione culturale I Luoghi della Musica, coreografia di M.L. Rella.· ore 17.30Proiezioni sulla facciata del Museo Civico di Bari a cura di Antonio Minelli e Alessia Carreri dell’associazione Formediterre.· ore 18.30Brindisi in onore di Niccolò Piccinni a Casa Piccinni: apertura straordinaria e festeggiamenti. Allestimento a cura di Galleria Misia Arte con la collaborazione e i contributi del Liceo artistico “De Nittis- Pascali” Bari e dell’I.P. “Luigi Santarella-Severina De Lilla”. Interviene Maximilien Seren Piccinni, discendente di Niccolò Piccinni.· ore 20.30“Piccinni a Paris”, concerto della ICO sinfonica della Città Metropolitana di Bari diretta dal Maestro Vito Clemente al Teatro Piccinni: in esecuzione brani tratti dal repertorio di Niccolò Piccinni. Prolusione musicologica di Dinko Fabris.· ore 17.30Concerto al Museo Civico di Bari: l’associazione Porta d’Oriente ricorda Niccolò Piccinni con un concerto in collaborazione con il Conservatorio “Niccolò Piccinni”.· ore 20.30Al Circolo della Vela di Bari (sede Margherita) “La musica “illuminata” di un musicista del ‘700. Piccinni a Parigi”, conversazione a cura del prof. Pierfrancesco Moliterni, con proiezione di passaggi dell’opera piccinniana “Ifigenia in Tauride”. Introduce Giambattista De Tommasi, presidente del Circolo della Vela.Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso i Punti FAI Gioielleria Horus e Erboristeria Centro Natura.· ore 17.00Al Museo Civico di Bari il convegno “Eroine tra storia, musica e costume ai tempi di Niccolò Piccinni”, a cura di FIDAPA BPW di Bari in collaborazione con l’associazione Spazio Art d’Or.Relatori: Riccardo Riccardi giornalista/scrittore “Eleonora Pimentel De Fonseca e Luisa Sanfelice: due donne impavide al tempo di Piccinni”; Giovanna Valente pianista, concertista già docente presso il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari “La figura della donna nella produzione operistica di Piccinni”.In esposizione abiti e gioielli d’epoca a cura di Marina Corazziari.· ore 9.00Passeggiata guidata per i luoghi di Piccinni, a cura dell’associazione culturale I Luoghi della Musica, partecipano gli studenti dell’I.C. “Grimaldi- Lombardi” di Bari.Venerdì 26 gennaio· ore 17.30Negli spazi dell’Alliance Francaise “Niccolò Piccinni a Parigi (1776-1800)”, conferenza di Michèle Sajous D’Oria.