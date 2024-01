Serie A: Strefezza e Dorgu del Lecce diffidati

- In Serie A il regista brasiliano Gabriel Strefezza e il difensore danese Patrick Dorgu del Lecce sono diffidati. Il primo è stato ammonito nella partita con il Cagliari al “Via del Mare” il 6 gennaio 2024 nella diciannovesima e ultima giornata di andata, il secondo con il Verona al “Bentegodi” il 27 novembre 2023 nella tredicesima giornata. I due calciatori dovranno evitare il cartellino giallo domenica 14 gennaio alle 12,30 con la Lazio all’ “Olimpico” di Roma nella ventesima giornata, la prima di ritorno, per non essere squalificati e non poter giocare domenica 21 gennaio alle 20,45 con la Juventus al “Via del Mare”. Strefezza in questo campionato ha disputato 18 partite e realizzato una rete, Dorgu ha totalizzato 16 presenze.