'Le radici dell’Albero', open day ad Alberobello

ALBEROBELLO – Domani sera presso la Conceria, in via Barsento ad Alberobello, si terrà l’open day di presentazione del progetto “Le radici dell’Albero”. In occasione dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie per coinvolgere e selezionare 10 volontari, che potranno far parte di un progetto di carattere sociale, che sarà anche retribuito.“Siamo lieti di essere stati coinvolti nel progetto ‘Le radici dell’Albero’ che offrirà alla nostra comunità l’opportunità di coinvolgere gli anziani e i giovani in un progetto di socializzazione transgenerazionale”. Spiega Valentina Liuzzi, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Alberobello e continua: “La grande sfida sarà quella di riuscire a far interagire due generazioni apparentemente distanti l’una dall’altra ma sicuramente in grado di consentire ‘quel nutriente travaso’ di esperienze ed energie dagli uni verso gli altri”.I candidati devono essere cittadini di Alberobello, avere un’età compresa tra 18 e 28 anni e presentare la candidatura entro il prossimo 15 febbraio.Il progetto sarà operativo a partire da maggio 2024. Qui il link attraverso cui presentare la propria candidatura:https://www.arciserviziocivile.it/martinafranca/progetti/le-radici-dellalbero/