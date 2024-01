'Le riforme della giustizia fra illusioni e disastri', a Bisceglie l'ex sostituto procuratore di Milano Piercamillo Davigo

BISCEGLIE - Il prossimo venerdì 19 gennaio, con inizio alle ore 17,30, nella sala conferenze del Museo Diocesano, accanto alla Concattedrale di Bisceglie (Pendio San Rocco), si terrà il convegno sul tema "Le riforme della giustizia fra illusioni e disastri". L‘incontro vedrà la presenza del saggista ed ex magistrato Piercamillo Davigo, noto per esser stato l’ex Sostituto Procuratore di Milano nel pool “Mani Pulite”, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, già membro togato del CSM ed ex Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione.Nell’incontro, con scopo divulgativo e informativo, organizzato su iniziativa della sezione biscegliese dell’Associazione Italia Nostra APS, presieduta dal prof. Graziano Leuci, Piercamillo Davigo illustrerà, in qualità di relatore, le principali caratteristiche delle modifiche previste alle norme vigenti in tema di giustizia ed il potenziale impatto di modifiche procedurali anche sui temi della conservazione e tutela dei beni paesaggistici, culturali, naturali e ambientali.Interverranno sul tema anche altri illustri giuristi, addetti ai lavori e professionisti.L’evento, che gode del patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Bisceglie, è gratuito e aperto alla cittadinanza, alle organizzazioni ed agli enti che vorranno intervenire.SALA DELLE CONFERENZE DEL MUSEO DIOCESANO - CATTEDRALE DI BISCEGLIEPendio S. Rocco (accanto alla Cattedrale) Bisceglie (BT)