Lecce, martedì 23 gennaio l'incontro 'Pensare in grande. La crescita delle piccole e medie imprese' per il ciclo 'Dialoghi d'impresa'



Al via martedì 23 gennaio, alle ore 17.30, il quinto appuntamento del ciclo di incontri "Dialoghi d'Impresa" promosso dal Comitato Piccola Industria di Confindustria Lecce, nell'ambito della sua Business School, sul tema "Pensare in grande. La crescita delle piccole e medie imprese".





Protagonista dell’evento sarà Luigi Abete, figura di spicco dell’imprenditoria italiana, già Past President di Confindustria e di Banca Nazionale del Lavoro. Ha presieduto l’Università Luiss Guido Carli, è stato al vertice dell’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma e attualmente ricopre il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione di Artigiancassa e Tod’s Spa, nonché di Presidente della Luiss Business School.

I Dialoghi d’Impresa rappresentano momenti di formazione rivolti agli imprenditori, al mondo della scuola e della formazione in generale, tenuti da autorevoli protagonisti dell’imprenditoria italiana, i quali condivideranno le esperienze d’impresa attraverso un dialogo a due con il presidente del Comitato di Piccola Industria Confindustria Lecce, Roberto Marti. I temi affrontati spaziano dalla diffusione della cultura d’impresa, alla visione strategica dei complessi scenari economici, mediante un’analisi delle dinamiche di crescita e cambiamento e la contaminazione con la sfera della tecnologia, dell’innovazione e della resilienza.

"La Business School di Piccola Industria Lecce – ha detto il presidente Marti – nasce come risposta e stimolo ai bisogni di formazione e aggiornamento di alto profilo su tematiche trasversali espresse da imprenditori e non, i quali più volte hanno manifestato l’esigenza di creare codici univoci per un dialogo ed una programmazione costruttiva ed efficace. Da questa esperienza, ogni partecipante potrà trarre nuove competenze e soft skills, spunti di riflessione, momenti di arricchimento e approfondimento personale, strumenti efficaci per costruire capacità di visione e valorizzare la mission dell’impresa, dell’organizzazione o dell’organismo di appartenenza. Si tratta di un progetto ambizioso, in continua evoluzione, che vede la Piccola Industria di Confindustria Lecce assumere un ruolo formativo a vantaggio dei bisogni del territorio".