Lecce, OgniBene: ampliamento degli orari di apertura e orario continuato sabato e domenica

LECCE - Dal primo febbraio la Biblioteca OgniBene vedrà aumentare il monte ore di apertura, corrispondendo alle richieste dei cittadini, sempre più numerosi, che la frequentano. La giunta comunale ha infatti deliberato l'incremento degli orari di apertura di circa 500 ore annue, resa possibile anche dall'assegnazione all'ufficio biblioteche civiche di una nuova unità di personale che si aggiunge al personale già impiegato.





Grazie all’estensione degli orari sarà finalmente possibile garantire in orario invernale l’apertura della biblioteca ad orario continuato dalle 9.30 alle 20.00 il sabato e la domenica e ampliare fino alle 13.30 l’apertura della mattina per tutto l’anno.

L’ampliamento del monte ore di apertura sarà introdotto a partire dal primo febbraio ed andrà a comporre i seguenti orari: invernale, tutti i giorni dal martedì pomeriggio al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 9.30 alle 20 il sabato e la domenica (chiusa il lunedì e il martedì mattina); orario estivo (da metà giugno a metà settembre) dal martedì pomeriggio al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 22.00 il sabato mattina (chiusa domenica, lunedì e martedì mattina).

Dal marzo del 2022, 3224 persone si sono iscritte per usufruire dei servizi della Biblioteca OgniBene, circa 1500 nell’ultimo anno. Nel 2023 sono stati effettuati 6490 prestiti di libri.

"Fin dalla apertura la biblioteca OgniBene si è qualificata come luogo di incontro, relazione, crescita per la cittadinanza ed è diventata subito un punto di riferimento per i cittadini, per le famiglie, per i giovani e i giovanissimi – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Lecce Fabiana Cicirillo – Finalmente, dopo l’avvio del bar ristoro, siamo nelle condizioni di introdurre un ulteriore novità, allungando gli orari di apertura della biblioteca. Possiamo farlo anche grazie alle positive ricadute delle politiche per il personale che l’amministrazione ha messo in atto nel 2023, che si riverberano positivamente anche questo servizio pubblico fondamentale. Garantire l’accesso alla cultura, l’incontro con i libri e le relazioni sociali è una delle missioni dell’assessorato alla Cultura del Comune, le biblioteche civiche rappresentano le infrastrutture fondamentali per farlo".