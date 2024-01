Acciaierie d’Italia: nessuna interruzione di gas dopo il rigetto del ricorso

TARANTO - Dopo il recente rigetto del ricorso al Tar della Lombardia da parte dell'ex-Ilva di Taranto contro la delibera dell'Arera che aveva disposto lo stop alle forniture di gas, fonti vicine al dossier assicurano che al momento non sono previste interruzioni di gas per Acciaierie d’Italia.L'azienda ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, procedura che comporta il congelamento del provvedimento, confermando la volontà di difendere i propri interessi e ricercare una soluzione nel contesto legale.Eventuali decisioni sulle forniture di gas ad Acciaierie d’Italia saranno oggetto di interlocuzioni tra l'autorità di regolazione, l'Arera, e Snam, il fornitore di ultima istanza. Si prospetta un processo di confronto e negoziazione per valutare l'impatto delle forniture e garantire il rispetto delle normative vigenti.