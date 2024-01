Lecce, venerdì 2 febbraio convegno 'Abbattimento delle barriere architettoniche, vivere l’accessibilità' presso il BW Plus Leone di Messapia

LECCE - "Abbattimento delle barriere architettoniche, vivere l’accessibilità" è il tema della giornata di studio e confronto in programma venerdì 2 febbraio a Lecce, dalle ore 9 alle 13, presso il BW Plus Leone di Messapia hotel & conference. L’iniziativa è organizzata dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce e AGIAI – Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari – con la collaborazione di Geoweb S.p.a. e FIABA onlus e il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri, Cassa Geometri, Regione Puglia e Comune di Lecce. Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti n.4 crediti formativi. - "Abbattimento delle barriere architettoniche, vivere l’accessibilità" è il tema della giornata di studio e confronto in programma venerdì 2 febbraio a Lecce, dalle ore 9 alle 13, presso il BW Plus Leone di Messapia hotel & conference. L’iniziativa è organizzata dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lecce e AGIAI – Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari – con la collaborazione di Geoweb S.p.a. e FIABA onlus e il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri, Cassa Geometri, Regione Puglia e Comune di Lecce. Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti n.4 crediti formativi.





"Con questa iniziativa – spiega Luigi Ratano, presidente del Collegio Geometri di Lecce - il Collegio che rappresento conferma l’impegno volto ad affermare sul territorio la cultura dell’accessibilità e a sostenere un’azione di inclusione svolta dalla Categoria nell’ambito del più ampio processo di rigenerazione urbana e di governo della trasformazione territoriale: uno scenario in cui il geometra, in particolare, è chiamato a esprimere appieno il ruolo sociale della sua capacità professionale. Saper progettare in modo inclusivo e abbattere le barriere architettoniche nel già costruito è doveroso per noi tecnici. In questa direzione si è avviata la nostra Categoria da oltre 10 anni, consapevoli del fatto che il geometra è una figura tecnica di prossimità, la cui capillarità sul territorio lo avvicina alle necessità dei cittadini e ne fa un riferimento per la pubblica amministrazione. Il nostro impegno su questo fronte è totale e non solo attraverso la formazione. Da diverso tempo, infatti, abbiamo dato la nostra disponibilità come professionisti a collaborare gratuitamente con tutti i Comuni salentini per la creazione di mappe per l’individuazione dei percorsi accessibili. Puntiamo a rendere più accessibili per tutti le nostre città, spazi e immobili pubblici e privati. Investiamo molto sui giovani, anche attraverso il concorso nazionale ‘I Geometri progettano l’accessibilità’ che proprio nelle ultime edizioni ha visto sul podio un gruppo di studenti iscritti al corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio, ex Geometri) dell’Iiss 'Meucci” di Casarano. C’è ancora tanto da fare, ma siamo sulla strada giusta. Ringrazio il nostro vice presidente, geometra Antonio Vergara, nonché consigliere AGIAI, per aver promosso questo nuovo ed importante momento di confronto organizzato con la collaborazione della società Geoweb S.p.a., che annovera nel suo pacchetto formativo per i geometri un corso specialistico sull’eliminazione delle barriere architettoniche, e con l’associazione onlus FIABA che da sempre si occupa di diffondere la cultura dell'accessibilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche, creando le condizioni affinché tutte le persone possano muoversi liberamente e in autonomia".

Il programma si aprirà alle ore 9 con i saluti di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, Diego Buono, presidente Cassa Geometri, Maurizio Savoncelli, presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, Maurizio Pannoni, presidenti AGIAI, Cosimo De Troia, presidente Comitato regionale Collegi Geometri di Puglia, Luigi Ratano, presidente Collegio Geometri Lecce.

Seguiranno gli interventi di Anna Grazia Maraschio, assessore all’Ambiente e Territorio della Regione Puglia ("Verso le città accessibili: i PEBA in Puglia"), Stefano Maiandi, presidente nazionale FIABA ("Le nuove disposizioni normative: bonus per la qualità della vita o bonus barriera?"), Alessio Tesconi, formatore urbanistica ed edilizia ("La Due Diligence da seguire per l’asseverazione dei requisiti tecnici"), Marco Nardini, presidente GeoWeb ("Formazione e strumenti per una guida strategica alla progettazione accessibile"), Fabrizio Vimercati, Marketing & Promotion Otis ("Barriere architettoniche: incentivi fiscali e impianti elevatori"), Antonio Vergara, consigliere nazionale AGIAI e consigliere Collegio Geometri Lecce ("La gestione degli interventi nel condominio").