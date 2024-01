Serie C, il Brindisi acquista Guida dalla Turris

- Nel girone C di Serie C il Brindisi ha acquistato l’ attaccante Angelo Guida, 21 anni a titolo definitivo dalla Turris. Il calciatore ha firmato con la squadra pugliese fino al 30 giugno 2025 e in questa stagione ha disputato da settembre a dicembre 2023, 9 partite con i campani. Nella sua carriera ha giocato nella Casertana in Serie D, nella Salernitana Under 19 e nella Salernitana Under 17. Guida potrebbe debuttare nei biancazzurri domenica 4 febbraio alle 14 contro il Benevento al “Vigorito” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C.