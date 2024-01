Lidl punta sulla Puglia e raddoppia Molfetta

MOLFETTA – Lidl Italia continua a puntare sullo sviluppo della propria rete vendita pugliese e inaugura oggi il suo secondo supermercato a Molfetta (BA), alla presenza del Sindaco Tommaso Minervini. L’inaugurazione del nuovo punto vendita, sito in Viale Angelo Alfonso Mezzina 2, conferma il ruolo centrale della provincia di Bari nei piani di sviluppo dell’Azienda, dove ad oggi è presente con 12 supermercati e una piattaforma logistica per lo stoccaggio e la movimentazione della merce destinata ai punti vendita del Sud Italia. Il nuovo store, gestito da una squadra di circa 30 dipendenti, offre 100 posti auto e la massima flessibilità di servizio, garantita dai seguenti orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.A testimoniare la centralità della Puglia nei piani di sviluppo dell’Azienda, lo scorso agosto, Lidl ha annunciato l’ampliamento del polo logistico molfettese, dopo aver ottenuto l’approvazione da parte del Comune di Molfetta e del Commissario straordinario del Governo della Zes Adriatica. L’investimento complessivo per tale ampliamento sarà di oltre 40 milioni di euro, che porterà la struttura a raddoppiare la propria superficie con la conseguente creazione di 100 nuovi posti di lavoro.Un progetto di recupero greenLa progettazione del nuovo Lidl di Molfetta, che ospita un’area vendita di oltre 1.200 mq, ha visto l'utilizzo di metodi costruttivi moderni e attenti all’efficienza energetica, a garanzia di un edificio che rispetta alti standard di sostenibilità ambientale. Il nuovo supermercato, infatti, nasce da un progetto a consumo di suolo zero, in seguito alla ricostruzione dell’edificio che ospitava l’ex Magazzino Abbattista. Dal punto di vista energetico, il nuovo store di Molfetta rientra in classe A4 ed è caratterizzato da ampie vetrate che assicurano trasparenza e luminosità, sfruttando al massimo la luce naturale. Contribuiscono all’efficienza di questo punto vendita anche il sistema di luci a LED, che consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alle precedenti tecnologie, e la provenienza da fonti rinnovabili del 100% dell’energia utilizzata. Infine, sul tetto del supermercato è presente un impianto fotovoltaico da 216 kW, in linea con le misure attuate dall’Insegna negli ultimi anni per concretizzare il proprio passaggio da un mix energetico centrato sui combustibili fossili ad uno basato sulle fonti rinnovabili.Una spesa smart e sostenibileIl nuovo punto vendita offre ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e smart. Dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, al reparto panetteria, fino all’angolo rosticceria. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, inoltre, l’Azienda ha inserito nel proprio assortimento una vasta scelta di prodotti a base vegetale certificati V-Label a marchio Vemondo. Completano la proposta di Lidl il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. La clientela di Molfetta, infine, potrà godere di una grande novità che interessa Lidl Plus, il programma fedeltà 100% digitale che permette di ottenere numerosi vantaggi e servizi aggiuntivi a portata di smartphone: la nuova sezione Lidl Pay. Si tratta di un metodo di pagamento veloce, comodo e sicuro, collegato alla carta digitale personale, che può essere utilizzato direttamente in cassa per pagare la spesa e usufruire degli sconti in un’unica scansione.