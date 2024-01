Operazione antievasione: sequestri per 40 milioni di euro nel settore dei pneumatici online

FOGGIA - Le Forze dell'Ordine, congiuntamente dalla Guardia di Finanza di Foggia e Genova, stanno attuando un'operazione di vasta portata, eseguendo cinque misure cautelari, personali e reali, tra cui sequestri per un totale di 40 milioni di euro. I bersagli di quest'azione includono cinque individui e una società cooperativa con sede a Foggia. L'inchiesta si concentra su un'ingente evasione dell'IVA nel commercio online di pneumatici, coinvolgendo dieci Stati dell'Unione europea e cinque extra europei. L'operazione è coordinata dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha emesso l'ordinanza con le misure cautelari, su richiesta della procura europea con sede a Torino. Le cinque persone coinvolte sono accusate di associazione a delinquere e frode fiscale, mentre la società cooperativa è oggetto di indagine per responsabilità amministrativa. I dettagli completi dell'operazione saranno divulgati durante una conferenza stampa presieduta dal procuratore europeo per l'Italia, Andrea Venegoni, alle ore 11 negli uffici della Procura europea di Torino.