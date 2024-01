L'incontro ravvicinato di Luca Mazzone con un pitbull durante l'allenamento

PALO DEL COLLE - Il noto nuotatore e paraciclista italiano, Luca Mazzone, ha condiviso sui social una recente disavventura occorsa durante un allenamento nella zona di Palo del Colle a Mellito. Mentre percorreva la strada in discesa, Mazzone è stato sorpreso da un pitbull che ha improvvisamente fatto la sua comparsa sul ciglio della strada. Fortunatamente, la discesa gli ha permesso di sfuggire alle intenzioni del cane, che lo ha rincorso solo per un breve tratto.Il 52enne atleta, costretto alla sedia a rotelle a causa di un incidente dal 1990, ha sottolineato l'importanza di mantenere cani di grossa taglia e temperamentali come il pitbull sotto controllo, specialmente in aree rurali. Mazzone ha espresso la sua preoccupazione riguardo al pericolo che situazioni simili possono rappresentare, suggerendo l'opportunità di controlli da parte delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza di chi pratica attività sportive in quelle zone.