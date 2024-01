Scomparsa di Giulia Maffei: appello del Sindaco di Modugno e ricerche in corso

MODUGNO - Il Sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, ha lanciato un appello sui social alla ricerca di Giulia Maffei, una concittadina di 57 anni, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola. La donna è scomparsa dalle ore 12 del 3 gennaio, lasciando la sua abitazione a Modugno. Il figlio ha allertato le autorità dopo non essere riuscito a contattarla telefonicamente, e le ricerche sono attualmente in corso.Giulia Maffei, alta 1.64, al momento della scomparsa indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro. Non ha con sé i documenti. Il Sindaco ha evidenziato l'impegno della Polizia Locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile, con l'ausilio di unità cinofile, nel tentativo di rintracciare la donna. L'appello è rivolto a chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine o i numeri dedicati. La famiglia è particolarmente preoccupata, considerando che Giulia soffre di depressione da alcuni anni.