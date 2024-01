Marco Mengoni annuncia il tour 'Marco negli Stadi 2025', con tappa a Bari

MILANO - Dopo il notevole successo del tour del 2023, Marco Mengoni fa il suo ritorno negli stadi nell'estate del 2025 con il tour "Marco negli Stadi 2025", includendo prestigiose location italiane. Tra le date annunciate, spicca quella di Bari, presso lo stadio San Nicola, fissata per il 20 luglio 2025.L'artista, il cui percorso è iniziato con la vittoria a X Factor nel 2009, ha consolidato la sua carriera partecipando tre volte al Festival di Sanremo, vincendo nel 2013 con "L'essenziale" e nel 2023 con "Due vite". Ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest in entrambi gli anni, classificandosi settimo nel 2013 e quarto nel 2023. Quest'anno, Mengoni sarà presente al Festival di Sanremo, ma in veste di co-conduttore insieme ad Amadeus.Per l'acquisto dei biglietti, sarà garantito l'accesso prioritario ai titolari di carta Mastercard dalle 10:00 di martedì 30 gennaio alle 10:00 di giovedì 1 febbraio. Gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it avranno accesso ai biglietti dalle 11:00 di giovedì 1 febbraio, mentre la vendita generale inizierà alle 11:00 di venerdì 2 febbraio su www.ticketone.it