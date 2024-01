Matteo Alieno, la collaborazione con Motta nel nuovo singolo e il tour: ''Sarà una bella avventura''

MILANO - Matteo Alieno torna con il brano “Normale”, scritto dallo stesso cantautore e prodotto da Motta, disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download su etichetta Honiro e distribuito da Believe.

“Normale” - spiega - è una canzone onesta ed arriva in un momento preciso della mia vita in cui mi sono sentito spesso un po’ fuori luogo (come sempre d’altronde). Al contrario delle altre volte però qui ho finalmente il coraggio e l’occasione di parlarne”. Il brano vede anche un nome importante del panorma musicale attuale, Motta:

“È stato bellissimo poter lavorare a questo pezzo assieme a Motta (che lo ha prodotto). Ricordo che mi ha accolto nel suo studio a Trastevere e per me è stato come respirare una nuova aria, vera linfa vitale e musicale. Lui ha segnato nel tempo il mio modo di fare musica: è un onore per me poter avere l’occasione di lavorare oggi insieme ad uno dei miei idoli'' - racconta.

Autore, polistrumentista e producer, Alieno è tra le proposte più interessanti del cantautorato romano e italiano. Grazie alla sua sincerità e dolcezza, con il suo acclamato talento nel tempo ha saputo catturare pubblico e giudici di X Factor 2023. "Normale" è un brano viscerale che non solo racconta l'imbarazzo del sentirsi fuori luogo, ma tenta anche di fornire una soluzione a questo disagio cercando di trovare un rifugio nel rapporto con la persona che riesce finalmente a farlo sentire compreso. Una produzione elegante, vintage e cool. Il singolo, dagli ingranaggi preziosi e suoni puri, è impreziosito ancor di più dalla scelta di registrare gli strumenti in modo analogico, che trasmette al pezzo un abito decisamente classico e dalle sfumature contemporanee.

Perché la scelta di registrarlo in modo analogico?

Per me la musica suonata è un’altra storia, e in generale si sente il tocco umano. Motta ha chiamato dei musicisti incredibili a suonare, Cesare Petulicchio che ha suonato la batteria, e Francesco Chimenti che ha suonato gli archi.

Cosa ha rappresentato per te l’esperienza ad X Factor?

È stata un’esperienza che mi ha insegnato molto, sicuramente ad essere più preciso e veloce dato che sono lento ahaha. Mi ha fatto anche conoscere delle persone che mi porterò con me per il resto della vita sicuramente.

Sei partito con la prima data delle due anteprime del tour. Cosa dobbiamo aspettarci?

Sono felicissimo, sento un calore enorme e voglio proprio ridarlo tutto indietro, sarà una bella avventura ne sono sicuro, già mi immagino in giro con i musicisti a fare i matti.

Dopo i due concerti sold out di Roma e Milano, il 25 e 31 gennaio, l’artista tornerà a suonare in giro nei club a maggio 2024 potendo così rivedere e conoscere tutti i suoi sostenitori dal vivo.

ALIENO – LE DATE LIVE

25 gennaio Largo Venus - Roma / sold out

31 gennaio Santeria -Milano / sold out

10 maggio The Cage - Livorno

14 maggio Locomotiv- Bologna

17 maggio Off topic- Torino