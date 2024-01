Maurodinoia: 'Bari-Bitritto, come promesso sin dal giorno di attivazione, dal 5 febbraio il servizio coprirà anche le ore serali'

BARI - “Come assicurato sin dal giorno dell’attivazione della linea Bari-Bitritto, in accordo con Trenitalia, gestore del servizio, e con RFI, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, l’orario di esercizio del collegamento verrà prolungato in modo da coprire anche le ore serali a partire dal 5 febbraio prossimo. Diamo così immediata risposta alle numerose richieste e segnalazioni giunte dall’utenza, relativamente a un servizio nuovo che come tutte le cose nuove va rodato e tarato su diverse necessità.” L’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, annuncia in questo modo i servizi aggiuntivi di Trenitalia sulla linea Bari-Bitritto a partire da lunedì 5 febbraio con visibilità e possibilità di acquisto sui sistemi di informazione e vendita della società a partire dal 27 gennaio.Dal lunedì al sabato le corse serali saranno le seguenti: Bari Centrale (20:17) – Bitritto (20:38); Bitritto (20:47) – Bari Centrale (21:08); Bari Centrale (21:17) – Bitritto (21:38); Bitritto (21:47) – Bari Centrale (22:08). Nei festivi ci saranno variazioni di orario nel pomeriggio e le nuove corse serali: Bari Centrale (16:37) – Bitritto (16:58); Bitritto (17:37) – Bari Centrale (17:58); Bari Centrale (18:47) – Bitritto (19:08); Bitritto (19:37) – Bari Centrale (19:58); Bari Centrale (21:17) – Bitritto (21:38); Bitritto (21:47) – Bari Centrale (22:08).“Da parte nostra piena disponibilità a dialogare con tutte le parti interessate - conclude l’assessore -, al fine di proporre un servizio che possa diventare sempre più attrattivo. Ringrazio Trenitalia ed RFI per la sempre proficua collaborazione. Tra qualche mese avremo tutti gli elementi utili per fare una valutazione dell’offerta rispetto ai dati di frequentazione e capire se sarà necessario apportare ulteriori correttivi.”